Covid-19 Україна

оновлено 28.01.2021 о 12:02

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ПАРЄ вирішила не обмежувати повноваження делегації РФ

Сьогодні, 28 січня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не вводячи ініційованих делегатами від України обмежень через дії, що суперечать принципам Ради Європи.

Четвер, 28 січня 2021, 12:33

Про це у Telegram повідомив народний депутат від “Європейської солідарності”, представник української делегації Олексій Гончаренко.

“Після 2-годинних дебатів ПАРЄ прийняла критичну для РФ доповідь, але при цьому підтвердила повноваження російської делегації”, – повідомив Гончаренко.

109 делегатів проголосували “за”, 37 “проти”, 24 “утрималися”.

Оскільки резолюція стосувалася повноважень делегації РФ, російські депутати не мали права брати участь в голосуванні.

Як пише “Європейська правда”, раніше моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до цього рішення. На засіданні Асамблея відмовилась підтримати поправку України з пропозицією відмовитись від ратифікації повноважень делегації РФ.

Резолюція критикувала зміни до конституції Росії які, зокрема, дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ. Також невдоволення викликало надання парламенту РФ важелів впливу на Конституційний суд і додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної окупації Криму.

Крім того, увагу було приділено переслідуванню російського опозиціонера Олексія Навального та придушенню мітингів на його підтримку.

Теги: ПАРЄ, Росія, санкції, делегация

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