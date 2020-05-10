Пр це Ляшко заявив в ефірі “Україна 24”.

“Коли ми закривали у свій час парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідемічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги”, – сказав він.

За словами Ляшка, таку практику психологічного впливу використовували і в інших країнах.

“Коли я спочатку аналізував ті заходи, які впроваджувалися в Китайській Народній Республіці, потім в Італії, також з боку точки зору епідеміології думав, а навіщо вони це роблять. Якщо це краплинна інфекція, вона не впливає, наприклад, на ці шляхи передачі. Потім, коли починаєш аналізувати, почали спілкуватися через послів з епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать, це невидима інфекція, то потрібно створити психологічний якийсь ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту в людей з’являлося відчуття небезпеки і дотримання карантинних заходів, які запроваджувалися урядом”, – сказав Віктор Ляшко.

У випадку з громадським транспортом була не стільки проблема інфікування в ньому, скільки проблема внутрішньої міграції населення.

“Не так мене турбує проблема інфікування в громадському транспорті, а наскільки відкривається доступність і починається внутрішня міграція населення. Замість того, щоб ізолюватися, люди, маючи транспорт, будуть вільно пересуватися, навіть без необхідної потреби відвідувати певні місця, тобто на ті ж ринки “для екскурсії” поїдуть літні люди. Ми це відзначали і знаємо, як це відбувається. Тому велика міграція призводить до порушення всіх принципів карантину”, – підкреслив головний санлікар.

На видео с 7-й минуты