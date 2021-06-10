У середу парламент Албанії проголосував за імпічмент президента Іліра Мети через заяви, які, за словами правлячої партії, закликають до насильства і порушують Конституцію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Близько 104 із 140 депутатів парламенту проголосували за імпічмент Мети. Варто зазначити, що у президента є ще більше року до закінчення його повноважень.

Це перший випадок в Албанії з моменту введення багатопартійної системи в 1991 році.

Тепер, щоб рішення парламенту вступило в силу, Конституційний суд протягом трьох місяців повинен винести своє рішення.

Соціалістична партія, яка була переобрана в квітні, звинуватила Мету в розпалюванні насильства через його підтримку опозиційних партій.

Так, за чотири дні до виборів відбулася перестрілка між прихильниками двох основних партій, соціалістів і демократів. У перестрілці одна людина була убита і четверо отримали поранення.

Мета заперечує будь-які порушення і звинувачує соціалістів у організації політичної вендети.

Після голосування за імпічмент президент відмовився від будь-яких коментарів, але раніше говорив, що не збирається йти.

Роль президента в Албанії більш символічна посада, хоча він має деякі повноваження над судовою системою і збройними силами.

Мета прийшов у політику в 1999 році, коли він був обраний прем’єрміністром у віці 30 років.