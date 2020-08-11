Заяву опубліковано на сайті державного інформагентства БелТА.
Як відомо, після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. 10 серпня, на другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Увечері понеділка міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
У вівторок, 11 серпня, члени парламенту Білорусі виступили із заявою, у якій засудили “спроби нечисленних ангажованих груп розколоти суспільство і дестабілізувати обстановку в країні”.
На думку депутатів, дії співробітників правоохоронних органів, які брали участь в розгоні протестувальників, були адекватними.
“Не можна допустити, щоб молодь Білорусі стала розмінною монетою в бажанні розгойдати ситуацію. Кожен громадянин зобов’язаний дотримуватися законів, а держава — забезпечувати правопорядок і спокій. Дії правоохоронних органів адекватні провокаціям учасників несанкціонованих акцій. Шлях насильства не прийнятний для білоруського народу”, — наголосили в парламенті.
Також парламентарії зауважили, що висока явка в день виборів та активне дострокове голосування свідчать про небайдужість Білорусів до майбутнього країни, а результати голосування — про підтримку чинного курсу країну.
Раніше міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.
Держдепартамент США та Білий дім також висловили стурбованість з приводу проведення виборів у Білорусі та закликали владу не застосовувати силу до протестувальників.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- Вдень 9 серпня в Білорусі почалися масові протести.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- 10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту.
- Сьогодні стало відомо, що Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві.