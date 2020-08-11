Члени Ради Республіки та депутати Палати представників Білорусі виступили зі спільною заявою щодо протестів, які охопили країну після проведення виборів президента.

Заяву опубліковано на сайті державного інформагентства БелТА.

Як відомо, після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. 10 серпня, на другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Увечері понеділка міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.

У вівторок, 11 серпня, члени парламенту Білорусі виступили із заявою, у якій засудили “спроби нечисленних ангажованих груп розколоти суспільство і дестабілізувати обстановку в країні”.

На думку депутатів, дії співробітників правоохоронних органів, які брали участь в розгоні протестувальників, були адекватними.

“Не можна допустити, щоб молодь Білорусі стала розмінною монетою в бажанні розгойдати ситуацію. Кожен громадянин зобов’язаний дотримуватися законів, а держава — забезпечувати правопорядок і спокій. Дії правоохоронних органів адекватні провокаціям учасників несанкціонованих акцій. Шлях насильства не прийнятний для білоруського народу”, — наголосили в парламенті.

Також парламентарії зауважили, що висока явка в день виборів та активне дострокове голосування свідчать про небайдужість Білорусів до майбутнього країни, а результати голосування — про підтримку чинного курсу країну.

Раніше міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.