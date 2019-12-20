Палата громад Великобританії прийняла в другому читанні законопроєкт, який затверджує угоду про вихід країни з ЄС до 31 січня 2020 року.

Про це повідомляє британська служба BBC.

У п’ятницю, 20 грудня, новообраний парламент Великобританії, більшість в якому отримала Консервативна партія на чолі з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, прийняв у другому читанні проєкт закону про вихід держави зі складу Європейського Союзу (Brexit). Відповідне рішення підтримали 358 членів парламенту, проти проголосували 234.

Прийнятий законопроєкт заснований на угоді про Brexit, яку прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон досяг з ЄС в жовтні. Він юридично забороняє уряду подовження перехідного періоду, протягом якого буде обговорюватися торгова угода між Великобританією та ЄС, після 31 грудня 2020 року.

Також депутати також підтримали графік подальших дебатів щодо законопроєкту протягом трьох днів, коли вони повернуться після різдвяних канікул — 7, 8 і 9 січня. Уряд заявляє, що угоду буде прийнято вчасно — до 31 січня.