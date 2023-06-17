Парламент Естонії ухвалив заяву з вимогою притягнути до відповідальності осіб, які спланували та вчинили злочин агресії проти України. А також закликав створити для цього Спеціальний міжнародний трибунал під егідою ООН.

Джерело: постанова парламенту Естонії (Рійгікогу).

У заяві депутати парламенту наголошують, що агресивна війна Російської Федерації проти України – найжорстокіший акт агресії в Європі з часів Другої світової війни, який потребує адекватної правової реакції.

Згідно із заявою, створення та забезпечення початку роботи Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії проти України стає пріоритетом зовнішньої політики Естонії.

У своїй заяві естонські депутати також закликали уряди та парламенти інших країн по всьому світу активно долучитися до створення Спецтрибуналу під егідою Генеральної Асамблеї ООН.

Крім того, у заяві мовиться про те, що Естонія має намір посилити співпрацю з урядом України у розслідуванні злочину агресії РФ та притягненні винних до відповідальності.

Нагадаємо, що 19 січня 2023 року Європейський парламент схвалив резолюцію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

“Вітаю ухвалення резолюції Європейським парламентом про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росію має бути притягнуто до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти”, – написав президент Зеленський.

Зауважимо, що за це проголосували 472 депутати, проти – 19, утрималися – 33 депутати Європарламенту.

У прийнятій резолюції євродепутати вимагають притягнути політичне та військове керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський доручив напрацювати проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності російського військово-політичного керівництва за злочин агресії проти України.

“Трибунал необхідний для того, щоб покарати агресора, який розпочав неспровоковану війну проти нашої країни, і таким чином відновити справедливість”, – зазначив президент.

За його словами, без покарання РФ за злочин агресії світову архітектуру безпеки буде зруйновано й відтак жодна країна не почуватиметься захищеною.