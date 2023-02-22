Про це інформує ERR.

За ухвалення відповідної заяви проголосували 85 депутатів парламенту.

За даними видання, у заяві, крім підтримки України, реалізації мирного плану президента Володимира Зеленського та засудження російських воєнних злочинців, депутати закликають також не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор.

“Парламент засуджує спроби дозволити спортсменам, які представляють режими Росії та Білорусі, брати участь у міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх, порушуючи принципи Олімпійської хартії. Ані Міжнародний олімпійський комітет, ані жодна інша особа не може зберігати нейтралітет щодо розв’язаної російським терористичним режимом війни та скоєних ним злочинів геноциду. Прикривати вищезгадані злочини олімпійським прапором – аморально”, – йдеться у заяві.

Перед прийняттям заяви виступив голова українсько-естонської міжпарламентської групи дружби у Верховній Раді Арсеній Пушкаренко, який подякував Естонії за те, що вона не залишила Україну на самоті. Пушкаренко передав до Парламенту Естонії прапор України з фронтової військової частини.

Минулого року Рійгікогу (парламент Естонії) ухвалив п’ять заяв на підтримку України. 18 січня парламент ухвалив заяву на підтримку територіальної цілісності України; 23 лютого – заяву щодо агресії Росії проти України; 14 березня – звернення до парламентів держав-членів Європейського Союзу та НАТО та інших держав із закликом підтримати запровадження додаткових санкцій і офіційну заяву України щодо набуття статусу держави-кандидата Європейського Союзу; 21 квітня – заяву про російські воєнні злочини та геноцид в Україні; 18 жовтня – заяву із засудженням анексії української території і оголошенням російського режиму терористичним.