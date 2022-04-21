Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Естонські парламентарі наголосили, що вбивства, викрадення людей, депортації, тюремні ув’язнення, тортури, зґвалтування, а також осквернення трупів, які коїли російські солдати на територіях Київщини під час окупації (і нині чинять у Маріуполі) – це акти геноциду в масових масштабах проти цивільного населення.

Також в Естонії закликали підтримати розслідування російських злочинів з подальшим переслідуванням всіх винних, що зокрема передбачає створення міжнародного суду у співпраці з державами.

“Парламент віддає шану народу України в його боротьбі за свободу, вшановує пам’ять загиблих і оплакує жертв”, – резюмували у заяві парламенту.