Під час позачергового засідання парламент Естонії заслухав виступ очільниці делегації українського парламенту Олени Шуляк та одностайно ухвалив заяву про воєнні злочини й геноцид, влаштовані РФ на території України.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Естонські парламентарі наголосили, що вбивства, викрадення людей, депортації, тюремні ув’язнення, тортури, зґвалтування, а також осквернення трупів, які коїли російські солдати на територіях Київщини під час окупації (і нині чинять у Маріуполі) – це акти геноциду в масових масштабах проти цивільного населення.

Також в Естонії закликали підтримати розслідування російських злочинів з подальшим переслідуванням всіх винних, що зокрема передбачає створення міжнародного суду у співпраці з державами.