Про це повідомляє пресслужба парламенту.
Естонські парламентарі наголосили, що вбивства, викрадення людей, депортації, тюремні ув’язнення, тортури, зґвалтування, а також осквернення трупів, які коїли російські солдати на територіях Київщини під час окупації (і нині чинять у Маріуполі) – це акти геноциду в масових масштабах проти цивільного населення.
Також в Естонії закликали підтримати розслідування російських злочинів з подальшим переслідуванням всіх винних, що зокрема передбачає створення міжнародного суду у співпраці з державами.
“Парламент віддає шану народу України в його боротьбі за свободу, вшановує пам’ять загиблих і оплакує жертв”, – резюмували у заяві парламенту.
- Нагадаємо, за словами президента США Джо Байдена, описуючи російські воєнні злочини проти України варто вживати поняття “геноцид”.
- Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, услід за чинним лідером США Джо Байденом, назвав дії Росії в Україні геноцидом.
- Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що “абсолютно правильно” називати дії Росії в Україні геноцидом.