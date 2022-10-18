Сьогодні, 18 жовтня, 88 голосами "за" парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засуджує незаконну анексію територій України та оголошує російський режим терористичним.

Про це йдеться у заяві Рійгікогу.

Парламент країни запевнив, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок російської агресії та проведення псевдореферендумів.

“Шляхом порушення ніколи неможливо досягти правди. Путінський режим, що погрожує ядерною зброєю, зробив Росію найбільшою загрозою для світу як у Європі, так і в усьому світі”, – наголошується у поданій депутатами заяві.

Рійгікогу підтримує розслідування, ініційовані Міжнародним судом ООН та Міжнародним кримінальним судом, щоб виявити злочини, скоєні на території України, та вважає за необхідне притягти до відповідальності винних у злочинах агресії у межах міжнародного спеціального трибуналу.

“Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію – державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно дати відсіч. Рійгікогу закликає міжнародну спільноту ухвалити аналогічні декларації”, – наголошується у заяві.

Крім того, Рійгікогу засуджує використання Росією у війні проти України збройних формувань, таких ПВК “Вагнер”, створених за підтримки влади Російської Федерації. Парламент вважає за необхідне визнати збройні сили створених Російською Федерацією так званих “ДНР” та “ЛНР” і приватну військову компанію “Вагнер” – терористичними організаціями.

Згідно із заявою, парламент Естонії також засуджує оголошення та проведення російським режимом мобілізації, що порушує міжнародне право.

Зокрема, Рійгікогу підтримує вимогу позбавити РФ статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та закликає держави-члени ЄС бути єдиними у застосуванні додаткових економічних санкцій щодо РФ та її союзника Білорусі, а також стежити за суворим дотриманням запроваджених раніше санкцій.

У заяві Рійгікогу також закликає Європейський союз та НАТО значно збільшити обсяг військової допомоги Україні, необхідної для протистояння агресії РФ та відновлення суверенітету України на її території в межах міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, у заяві мовиться про необхідність збільшення гуманітарної допомоги Україні та підтримки країни у період післявоєнного відновлення.

Довідка. Рійгікогу — однопалатний законодавчий представницький орган (парламент) Естонської республіки. Основні завдання парламенту — розробляти та приймати закони й постанови, проводити парламентський контроль виконавчої влади та розвиток міжнародних відносин. Рійгікогу обирається раз на 4 роки. У парламент входить 101 депутат, повноваження яких починаються в день оголошення результатів виборів.