У вівторок нижня палата парламенту Японії ухвалила резолюцію, в якій висловлюється підтримка Україні. У резолюції наголошується, що у країні серйозно занепокоєні і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону.

Про це повідомляє Kyodo News.

Резолюцію ухвалили на тлі напруженості через загрозу військового конфлікту з боку РФ, яка наразі зібрала близько 100 тисяч військових на кордоні з Україною, а у 2014 році окупувала український Крим.

Відомо, що резолюцією зазначається позиція японського парламенту щодо послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Депутати парламенту закликали зацікавлені країни якнайшвидше відновити стабільність у районах навколо України за допомогою дипломатії, додавши, що будь-які зміни з допомогою сили є неприйнятними. Також представники нижньої палати наголосили, що уряд Україні має використовувати всі дипломатичні ресурси, аби зменшити напруженість в Україні та встановити мир.

Вони наголосили, що у Японії співпрацюють з міжнародною спільнотою, зокрема з іншими країнами-членами G7, задля просування демократії, сприяння миру та стабільності в Україні.