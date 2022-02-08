Про це повідомляє Kyodo News.
Резолюцію ухвалили на тлі напруженості через загрозу військового конфлікту з боку РФ, яка наразі зібрала близько 100 тисяч військових на кордоні з Україною, а у 2014 році окупувала український Крим.
Відомо, що резолюцією зазначається позиція японського парламенту щодо послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
Депутати парламенту закликали зацікавлені країни якнайшвидше відновити стабільність у районах навколо України за допомогою дипломатії, додавши, що будь-які зміни з допомогою сили є неприйнятними. Також представники нижньої палати наголосили, що уряд Україні має використовувати всі дипломатичні ресурси, аби зменшити напруженість в Україні та встановити мир.
Вони наголосили, що у Японії співпрацюють з міжнародною спільнотою, зокрема з іншими країнами-членами G7, задля просування демократії, сприяння миру та стабільності в Україні.
- Також посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі заявив, що реакція його країни “буде дуже жорсткою та потужною” у випадку нового нападу Російської Федерації. вторгнення Росії в Україну реакція Японії буде “дуже потужною”.
- Нагадаємо, що й уряд Великої Британії розглядає можливість посилення військової присутності в Південно-Східній Європі. Планується відправлення бойових кораблів, а також активізувати військову співпрацю із союзниками в Північній Європі та НАТО.
- Раніше Міністерство закордонних справ та торгівлі Нової Зеландії закликало своїх громадян, що перебувають на території України виїжджати через зростання загрози бойових дій.