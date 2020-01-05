У неділю парламент Іраку збирається провести позачергову сесію, на якій законодавці наполягатимуть на голосуванні за резолюцію щодо виведення американських військ з Іраку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Засідання відбулося через два дні після удару американського військового дрона по колоні в аеропорту Багдада, в результаті якого загинули іранський військовий командир Касем Сулеймані і лідер іракської поліції Абу Махді аль-Мухандіс.

“Немає необхідності присутності американських сил після перемоги над ІГІЛ (” Ісламська держава “). У нас є свої збройні сили, які здатні захистити країну”, – сказав Аммар аль-Шіблі, член парламентського юридичного комітету.

Зараз близько 5000 американських військовослужбовців залишаються в Іраку, більшість з них в якості радників.