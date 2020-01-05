Про це повідомляє агентство Reuters.
Засідання відбулося через два дні після удару американського військового дрона по колоні в аеропорту Багдада, в результаті якого загинули іранський військовий командир Касем Сулеймані і лідер іракської поліції Абу Махді аль-Мухандіс.
“Немає необхідності присутності американських сил після перемоги над ІГІЛ (” Ісламська держава “). У нас є свої збройні сили, які здатні захистити країну”, – сказав Аммар аль-Шіблі, член парламентського юридичного комітету.
Зараз близько 5000 американських військовослужбовців залишаються в Іраку, більшість з них в якості радників.
- У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані.
- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.
- Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по 52 іранських об’єктах, якщо Тегеран здійснить атаки, націлені проти американців чи американських об’єктів.
- Великобританія вирішила посилити заходи безпеки на Близькому Сході на тлі напруженості в регіоні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.