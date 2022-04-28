Про це повідомляє CBC News.

У рішенні йдеться, що вбивство українських мирних жителів, осквернення трупів, примусове перевезення українських дітей на територію РФ, катування та зґвалтування російськими солдатами — це геноцид.

“Санкції впроваджувалися занадто повільно, вони були запроваджені дуже, дуже пізно. Вони дали можливість російським олігархам приховати свої багатства, щоб вони були невідповідними”, — зазначила ініціаторка ухвалення рішення Хізер Макферсон.

У Конгресі зазначили, що Канада звернеться до Міжнародного суду з проханням розслідувати військові злочини РФ.