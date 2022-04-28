Про це повідомляє CBC News.
У рішенні йдеться, що вбивство українських мирних жителів, осквернення трупів, примусове перевезення українських дітей на територію РФ, катування та зґвалтування російськими солдатами — це геноцид.
“Санкції впроваджувалися занадто повільно, вони були запроваджені дуже, дуже пізно. Вони дали можливість російським олігархам приховати свої багатства, щоб вони були невідповідними”, — зазначила ініціаторка ухвалення рішення Хізер Макферсон.
У Конгресі зазначили, що Канада звернеться до Міжнародного суду з проханням розслідувати військові злочини РФ.
- Нагадаємо, що парламент Латвії одностайно підтримав заяву про російську агресію та злочини РФ в Україні, визнавши їх геноцидом українського народу.
- Також під час позачергового засідання парламент Естонії заслухав виступ очільниці делегації українського парламенту Олени Шуляк та одностайно ухвалив заяву про воєнні злочини й геноцид, влаштовані РФ на території України.
- Зокрема Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє символіку, яку використовують росіяни у війні проти України та пропаганду “російського неонацистського тоталітарного”. Також Уряд визнав РФ державою-терористом, що вчиняє геноцид.
- Окрім цього, за словами президента США Джо Байдена, описуючи російські воєнні злочини проти України варто вживати поняття “геноцид”.
- Відомо, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що “абсолютно правильно” називати дії Росії в Україні геноцидом.
- Водночас колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, услід за чинним лідером США Джо Байденом, назвав дії Росії в Україні геноцидом.