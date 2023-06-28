Джерело: Володимир Зеленський у Twitter.
“Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними”, – написав президент України.
Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також подякував Хорватії за це рішення.
“Сьогодні Хорватія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний хорватському парламенту за вшанування пам’яті мільйонів жертв цим історичним голосуванням. Всесвітнє визнання геноциду Голодомору продовжує стрімко зростати”, – написав очільник МЗС України.
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- 13 червня Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.
- 25 травня Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад, одностайно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. 23 травня
- Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент країни ухвалив відповідну декларацію.