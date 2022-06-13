Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович закликав підтримати вже зареєстрований законопроєкт №7459 "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, РБ, тимчасово окупованої території України", поява якого є добрим прикладом співпраці депутатів, експертного середовища і виконавчої влади для захисту національних інтересів України.

Про це він написав у Facebook.

Мета документа – перекрити вплив “русского міра” на українське книговидання і книгорозповсюдження, як ззовні, так і зсередини країни.

Законопроєкт передбачає заборону імпорту книг із РФ та РБ, припинення продажу раніше ввезених російських книг, майже повну заборону друку і ввезення творів громадян РФ.

Інша важлива норма законопроєкту передбачає, що книжки в Україні видаються українською мовою, мовами ЄС та корінних народів України.

Іншими мовами (зокрема й російською) можуть видаватися оригінальні твори, але не переклади. Ця норма заблокує плани “русского міра” захопити книжковий ринок зсередини.

“Світова література включно з популярними книжковими новинками промовлятиме до наших читачів українською мовою або мовами оригіналу”, – пояснив В’ятрович.

Депутат висловив сподівання, що жодні лобісти російських інтересів не зможуть перешкодити парламенту швидко ухвалити цей закон, “важливий не лише для виживання книжкової галузі, але й для національної безпеки держави”.

Він також зауважив, що не менш важливо ухвалити у другому читанні законопроєкт 6287 про підтримку українських книгарень та видавництв.