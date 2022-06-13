Про це він написав у Facebook.
Мета документа – перекрити вплив “русского міра” на українське книговидання і книгорозповсюдження, як ззовні, так і зсередини країни.
Законопроєкт передбачає заборону імпорту книг із РФ та РБ, припинення продажу раніше ввезених російських книг, майже повну заборону друку і ввезення творів громадян РФ.
Інша важлива норма законопроєкту передбачає, що книжки в Україні видаються українською мовою, мовами ЄС та корінних народів України.
Іншими мовами (зокрема й російською) можуть видаватися оригінальні твори, але не переклади. Ця норма заблокує плани “русского міра” захопити книжковий ринок зсередини.
“Світова література включно з популярними книжковими новинками промовлятиме до наших читачів українською мовою або мовами оригіналу”, – пояснив В’ятрович.
Депутат висловив сподівання, що жодні лобісти російських інтересів не зможуть перешкодити парламенту швидко ухвалити цей закон, “важливий не лише для виживання книжкової галузі, але й для національної безпеки держави”.
Він також зауважив, що не менш важливо ухвалити у другому читанні законопроєкт 6287 про підтримку українських книгарень та видавництв.
- Нагадаємо, раніше українські нардепи від “Європейської Солідарності”, “Слуги народу” та “За майбутнє” зареєстрували у парламенті законопроєкт щодо заборони російської музики у публічних місцях, на радіо та телебаченні.
- У російських ЗМІ почали відкрито закликати до етнічних чисток на території України. Вони закликають до масових репресій та називають українців “антиросійською конструкцією”.
- Володимир В’ятрович зібрав низку власних публікацій, від початку 2000-х до нашого часу, та доповнив їх сучасним наративом – це статті, колонки, інтерв’ю, в яких ідеться про національну ідентичність, Голодомор, визвольну боротьбу, Помаранчеву революцію, Революцію Гідності та раніше засекречені матеріали. Автор дослідив це все, проаналізував і зробив висновки стосовно реальної історії нашої держави та того, як її намагалися спотворити. Видання “Наш Формат” опублікувало цю книгу, відкривши для українських читачів усю правду щодо справжньої нашої історії та втручання в неї.
- #Букви поспілкувалися з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії України НАН України, дослідником історії радянської України 1917-1939 рр. Геннадієм Єфіменком про формування української нації та спотворення нашого минулого у російській риториці.