У Кишиневі кілька сотень громадян вийшли на акцію протесту через рішення парламенту Молдови обмежити повноваження президента.

Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.

Як відомо, Партія соціалістів, головою якої є чинний президент Ігор Додон, виступила з ініціативою обмежити повноваження лідера країни, передавши Службу інформації та безпеки (СІБ) у підпорядкування парламенту.

2 грудня обраний президент Мая Санду виступила з пресконференцією, під час якої заявила, що такі дії парламенту є спробою захоплення влади.

“Законопроєкт, зареєстрований у парламенті, згідно з яким СІБ пропонують вивести з-під підпорядкування президента, це антидемократичне зловживання політика, який програв вибори президента. Це спроба захопити владу. […] Ми оскаржимо ці зловживання в Конституційному суді і попросимо допомоги народу”, — сказала вона.

За словами Санду, таким чином партія соціалістів та політсила “Шор” хотіли обмежити повноваження, які дали б їй змогу “розпочати наводити порядок у країні”.

“Так вони хочуть скасувати результати виборів. Я закликаю вас вийти і захистити свій голос”, — заявила політикиня.

Після закликів Санду кілька сотень людей прийшли на акцію протесту під будівлею парламенту. Організатором протесту виступила партія Санду “Дія і солідарність”, інші політсили (“Наша партія”, “Партія національної єдності”, “Платформа Гідність і правда”) підтримали акцію.

Спочатку протест стосувався пропозиції соціалістів вивести СІБ з-під контролю президента, однак пізніше активісти виступили вже з іншими закликами: до відставки уряду, притягнення Додона до відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, проведення нових парламентських виборів.

Акція почалася вранці четверга — до засідання парламенту, на якому згадане питання мали розглянути. Більшість присутніх були в масках, а спікери нагадували про потребу дотримуватися дистанції. Проте поліція підтвердила, що карантинні заходи були порушені.

Протест завершився за кілька годин, під час чергової перерви в засіданні парламенту. Вже після того, як всі розійшлися, депутати затвердили перехід СІБ під контроль парламенту.

“Відповідний законопроєкт затвердили після кількох бійок, без обговорень і відразу в двох читаннях”, — зазначає Newsmaker.

Рішення було прийнято 51 голосом. Це мінімальна кількість голосів, необхідна для прийняття рішення.