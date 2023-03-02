Сьогодні, 2 березня, парламент Молдови ухвалив декларацію, яка засуджує повномасштабну війну Росії проти України.

Про це йдеться на сайті парламенту Республіки Молдова.

За рішення про затвердження декларації проголосували 55 депутатів фракції партії “Дія та Солідарність”. Депутати партії “Шор” не брали участі в засіданні.

У декларації зазначається, що з лютого 2014 року Російська Федерація веде незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України, посилену 24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням.

Згідно з документом, цей акт відкритої агресії є воєнним злочином і грубим та серйозним порушенням принципів міжнародного права та міжнародних зобов’язань, які взяла на себе Росія.

Відтак, парламентарі закликають Російську Федерацію негайно припинити військові дії в Україні та вивести всі свої військові сили та техніку з усієї міжнародно визнаної території України.

Водночас влада Республіки Молдова підтримує зусилля спільноти демократичних держав щодо створення спеціального трибуналу для злочину російської агресії проти України, встановлення відповідальності за воєнні злочини та за всі порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені Росією та її поплічниками в Україні.

Документ підтверджує готовність влади Республіки Молдова продовжувати надавати гуманітарну допомогу та допомогу жителям України, які шукають притулку через війну.

Крім того, депутати закликали до єдності, пильності та відповідальності всіх громадян Республіки Молдова, які хочуть миру та свободи.