Парламент Молдови схвалив закон щодо захисту інформаційного простору країни, який зокрема передбачає заборону трансляції російських новин та аналітичних програм.

Про це стало відомо під час засідання парламенту Молдови.

У другому, фінальному читанні ухвалено закон про захист інформаційного простору.

Як повідомив спікер молдовського парламенту Ігор Гросу, документ ухвалено голосами 55 народних обранців.

Закон передбачає внесення змін до певних законів, а також запроваджує термін “дезінформація” як навмисне поширення даних, що шкодять інформаційній безпеці. До дезінформації віднесли, зокрема, повідомлення, що розпалюють ненависть або виправдовують чи просувають військову агресію, гібридну агресію, тероризм та диктаторські режими.

Передбачено також заборону телевізійних програм країн, що не ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення. Зокрема, такою країною є Росія.

Так, заборонено транслювати російські новини, аналітичні телепрограми та фільми на військову тематику.

За порушення норм на телеканали накладатимуть штрафи в розмірі від 2 100 до 5 255 доларів.