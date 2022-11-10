Про це повідомляє Politico.
У грудні країни-члени ЄС будуть вирішувати, чи варто тимчасово зупинити виділення близько 7,5 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини. У подібний спосіб, ЄС стримує доступ Угорщини до 5,8 мільярда євро коштів на лікування від коронавірусу та вимагає подальших судових реформ, перш ніж видати ці гроші.
Депутати Бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца, Зелених та Вільної демократичної партії — трьох партій у панівній коаліції — планують внести пропозицію для голосування в четвер, яка попросить уряд ретельно оцінити, чи реформи Угорщини мають “стійкий вплив на практиці”.
Якщо ні, то уряд має розробити відповідні наслідки та проголосувати за зупинення виплат Будапешту: “Є серйозні сумніви щодо політичної волі угорського уряду провести необхідні реформи не лише на словах, а й на ділі”, — йдеться в заяві.
Politico пише, що уряд навряд чи зможе ігнорувати такий заклик від своїх партій.
Також у пропозиції закликають Європейську комісію переконатися, що запропоновані Угорщиною реформи достатні для усунення всіх відповідних недоліків верховенства права.
- Угорщина не підтримала пакет допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року. Країна заявила міністрам фінансів ЄС, що проти необхідних змін стосовно підготовки допомоги.
- Європейська комісія планує виділити понад 66 мільйонів євро в межах першої програми європейської транскордонної співпраці Interreg NEXT для партнерства України з Угорщиною, Словаччиною та Румунією в галузях охорони здоров’я, навколишнього середовища та управління.