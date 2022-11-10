Три керівні партії Німеччини закликали канцлера Олафа Шольца підтримати виплати Угорщині з фондів ЄС лише, якщо держава доведе, що серйозно ставиться до розв’язання спірних питань, які стосуються верховенства права.

Про це повідомляє Politico.

У грудні країни-члени ЄС будуть вирішувати, чи варто тимчасово зупинити виділення близько 7,5 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини. У подібний спосіб, ЄС стримує доступ Угорщини до 5,8 мільярда євро коштів на лікування від коронавірусу та вимагає подальших судових реформ, перш ніж видати ці гроші.

Депутати Бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца, Зелених та Вільної демократичної партії — трьох партій у панівній коаліції — планують внести пропозицію для голосування в четвер, яка попросить уряд ретельно оцінити, чи реформи Угорщини мають “стійкий вплив на практиці”.

Якщо ні, то уряд має розробити відповідні наслідки та проголосувати за зупинення виплат Будапешту: “Є серйозні сумніви щодо політичної волі угорського уряду провести необхідні реформи не лише на словах, а й на ділі”, — йдеться в заяві.

Politico пише, що уряд навряд чи зможе ігнорувати такий заклик від своїх партій.

Також у пропозиції закликають Європейську комісію переконатися, що запропоновані Угорщиною реформи достатні для усунення всіх відповідних недоліків верховенства права.