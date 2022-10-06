Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Проєкт підтримали 282 народні депутати на пленарному засіданні.
Окрім пропозиції включити до складу ТСК Устінову з можливістю делегування її на посаду голови, постановою в склад ТСК також включено депутатку від “Слуги народу”, голову комітету з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну.
19 липня Верховна Рада погодила створення тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.
Завдання комісії: підготовка та подання на розгляд ВР законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема озброєння, наданого союзниками Україні для боротьби проти воєнної агресії РФ. Окрім цього, ТСК збиратиме та аналізуватиме інформацію для проведення парламентських слухань щодо випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілу або використання міжнародної допомоги.
На початку липня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про намір створення Тимчасової спеціальної комісії, яка б займалась всіма питаннями щодо контролю зброї, яку Україна отримує від своїх західних партнерів для боротьби з російською агресією.
- У заступниці міністра з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки США Бонні Деніз Дженкінс журналісти запитали стосовно інспекторів, які контролюватимуть обіг наданої зброї в Україні та протидії розповсюдженню зброї на території терористичних організацій. Вона відповіла, що в цьому питанні уряд США довіряє українському.
- На тлі повідомлень про ймовірне потрапляння зброї, яку США надали Україні, до рук терористичних організацій, у Пентагоні заявили, що не бачать підтверджень таким свідченням.
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний обговорив з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання озброєння Україні та контроль за ним.