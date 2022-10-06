6 жовтня народні депутати проголосували проєкт постанови №8078, яким призначила голову фракції "Голос" Олександру Устінову керівником тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Проєкт підтримали 282 народні депутати на пленарному засіданні.

Окрім пропозиції включити до складу ТСК Устінову з можливістю делегування її на посаду голови, постановою в склад ТСК також включено депутатку від “Слуги народу”, голову комітету з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну.

19 липня Верховна Рада погодила створення тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.

Завдання комісії: підготовка та подання на розгляд ВР законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема озброєння, наданого союзниками Україні для боротьби проти воєнної агресії РФ. Окрім цього, ТСК збиратиме та аналізуватиме інформацію для проведення парламентських слухань щодо випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілу або використання міжнародної допомоги.

На початку липня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про намір створення Тимчасової спеціальної комісії, яка б займалась всіма питаннями щодо контролю зброї, яку Україна отримує від своїх західних партнерів для боротьби з російською агресією.