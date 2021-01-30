Парламент Португалії схвалив легалізацію евтаназії

Про це повідомляє Reuters.
“Цим голосуванням парламент додав гідності нашої демократії”, – сказав депутат від лівого блоку Хосе Мануель Пуреза, назвавши схвалення документа “демократичною відповіддю на фундаменталізм і страх”.
Відповідно до законопроєкту, люди старше 18 років зможуть звертатися за допомогою, якщо вони невиліковно хворі і страждають від “тривалого” і “нестерпного” болю і якщо вони не вважаються психічно непридатними для прийняття такого рішення.
Зазначається, що процес буде доступний тільки для громадян Португалії та легальних резидентів з метою запобігання приїзду до Португалії туристів, які мають намір закінчити своє життя.
Наступного тижня закон для остаточного затвердження передадуть на підпис президенту Марсело Ребел де Соуза, у якого буде 20 днів для прийняття рішення.
- У Новій Зеландії провели референдум, за попередніми результатами якого громадяни підтримали легалізацію евтаназії.
- В квітні суд в Нідерландах дозволив лікарям проводити евтаназію пацієнтам у випадках важкої деменції, які заздалегідь і добровільно звернулися з письмовим зверненням.