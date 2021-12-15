15 грудня народні депутати призначили членів Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення за квотою Верховної Ради.

Інформацію про це оприлюднено на сайті Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Новими членами Нацради з питань телебачення та радіомовлення стали Ольга Герасим’юк, Олександр Бурмагін та Олег Черниш. Їх обрали серед 13 кандидатур шляхом рейтингового голосування.

Верховна Рада завершила процедуру переобрання членів Нацради, яка була розпочата оголошенням конкурсу на ці посади 4 листопада 2019 року. Через обмежувальні заходи, пов’язані з поширенням COVID-19, ця процедура була затримана в часі.

Як нагадали в Нацраді, повноваження попередніх членів – Ольги Герасим’юк, Олександра Ільяшенка і Олега Черниша – закінчилися у липні 2019 року і були звільнені зі своїх посад постановами Верховної Ради. Проте, продовжували свої обов’язки до призначення нових членів Нацради відповідно до законодавства.