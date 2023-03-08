Парламент Румунії ухвалив декларацію, яка рішуче засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закликає негайно вивести російські війська.

Про це повідомляє Agerpres.

“Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити війну та терміново вивести всі свої військові сили і техніку з усієї території України відповідно до міжнародно визнаних кордонів”, – йдеться у заяві румунських депутатів.

Також наголошено, що всі спроби змінити силою кордони України через рішення про анексію окремих регіонів України, починаючи з 2014 року, є грубим порушенням Статуту ООН, міжнародного права, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, парламент Румунії вимагає від РФ негайно припинити залякування щодо застосування ядерної зброї, а також безпідставні звинувачення у нібито застосуванні Україною біологічної зброї.

Також румунські парламентарі закликали ЄС та НАТО посилити санкції проти Росії та забезпечити їх збереження протягом тривалого часу.

“Санкції також мають бути спрямовані на тих, хто безпосередньо відповідальний за злочини, скоєні в Україні: президента Володимира Путіна та весь його режим”, – йдеться у декларації.

Парламент затвердив підтримку Румунією України, а також зобов’язався допомагати з відбудовою після завершення війни. Румунія наголосила, що буде підтримувати вступ України до ЄС, а також європейську інтеграцію Молдови та Грузії.