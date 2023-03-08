Про це повідомляє Agerpres.
“Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити війну та терміново вивести всі свої військові сили і техніку з усієї території України відповідно до міжнародно визнаних кордонів”, – йдеться у заяві румунських депутатів.
Також наголошено, що всі спроби змінити силою кордони України через рішення про анексію окремих регіонів України, починаючи з 2014 року, є грубим порушенням Статуту ООН, міжнародного права, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
Крім того, парламент Румунії вимагає від РФ негайно припинити залякування щодо застосування ядерної зброї, а також безпідставні звинувачення у нібито застосуванні Україною біологічної зброї.
Також румунські парламентарі закликали ЄС та НАТО посилити санкції проти Росії та забезпечити їх збереження протягом тривалого часу.
“Санкції також мають бути спрямовані на тих, хто безпосередньо відповідальний за злочини, скоєні в Україні: президента Володимира Путіна та весь його режим”, – йдеться у декларації.
Парламент затвердив підтримку Румунією України, а також зобов’язався допомагати з відбудовою після завершення війни. Румунія наголосила, що буде підтримувати вступ України до ЄС, а також європейську інтеграцію Молдови та Грузії.
- 2 березня парламент Молдови ухвалив декларацію, яка засуджує повномасштабну війну Росії проти України.
- Міністр спорту Румунії Едуард Новак повідомив, що його країна підтримує повне виключення російських та білоруських спортсменів з Олімпійських ігор 2024 року. Він виступив за підтримку та допомогу українським спортсменам.
- 1 березня Молдова та Румунія спільно пообіцяли посилити економічні зв’язки після вторгнення Росії в сусідню Україну, і Бухарест підтвердив підтримку заявки Кишинева на вступ до Європейського Союзу.