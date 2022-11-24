Про це повідомило Agepress.
У парламенті сенатори та депутати проголосували 248 голосами “за”. Від голосування утримався лише один депутат. У такий спосіб вони ухвалили Декларацію парламенту щодо засудження навмисного голоду 1932-1933 років в Україні.
Румунія вирішила приєднатися до демократичних країн світу завдяки цьому історичному рішенню. Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Александру Мурару зазначив, що вони долучилися до держав, які визнають і беруть на себе не лише вшанування пам’яті голоду 1932-1933 років, але й “визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації”.
Він наголосив, що Голодомор був “унікальним вбивством на території Радянського Союзу за масштабами, темпами та характером злочинів”, які скоїли керівники та інституції СРСР.
“На початку 1930-х років мужність і рішучість українців чинити опір колективізації викликали нестримну ненависть тоталітарної системи. Історики підрахували, що на початку 1930-х років відбулося понад 4000 повстань та місцевих повстань проти колективізації, оподаткування, терору та насильства з боку радянської влади… Втрати людських життів склали близько 10 млн жертв. Реальні цифри ніколи не будуть відомі”, — сказав він.
У декларації засудили аналогічний злочинний метод, який застосували до румунів в Бессарабії, коли вони були піддані навмисному, штучному голоду з метою примусової колективізації в 1946-1947 роках. Уряд країни висловив підтримку захисту та поваги основних прав і свобод людини.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке домовилися активізувати роботу щодо введення в експлуатацію та відкриття пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.
- У середині жовтня міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що надіслав органам влади 4 країн, зокрема Молдові та Україні, листи з інформацією про виділення їм $1,4 мільйона в межах ініціативи НАТО.