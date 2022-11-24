Про це повідомило Agepress.

У парламенті сенатори та депутати проголосували 248 голосами “за”. Від голосування утримався лише один депутат. У такий спосіб вони ухвалили Декларацію парламенту щодо засудження навмисного голоду 1932-1933 років в Україні.

Румунія вирішила приєднатися до демократичних країн світу завдяки цьому історичному рішенню. Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Александру Мурару зазначив, що вони долучилися до держав, які визнають і беруть на себе не лише вшанування пам’яті голоду 1932-1933 років, але й “визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації”.