Верховна Рада сьогодні на позачерговому засіданні підтримала за основу та в цілому проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 3279-д.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За основу закон підтримали 252 депутати, в цілому – 249.

Боротьба з коронавірусом

Зокрема, документом передбачається скорочення фонду боротьби з коронавірусом: витрати на формування Фонду скорочені майже на 32,4 млрд гривень – з 97,06 млрд до 64,67 млрд гривень.

Документом також внесено зміни до статті 28 Закону щодо включення додаткового напряму використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та їх наслідками – про надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від такої хвороби, що пов’язано з виконанням робіт з її ліквідації, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Міністерству охорони здоров’я на програму державних гарантій медичного обслуговування виділяється 15,8 млрд гривень.

Пенсії та допомоги

Міністерству соціальної політики виділено кошти у сумі 10 млрд. грн за бюджетною програмою “Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду” та у сумі 0,6 млрд грн за бюджетною програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення” для здійснення додаткових виплат пенсіонерам та деяким іншим категоріям населення.

Законом передбачено часткове відновлення видатків загального фонду державного бюджету за окремими бюджетними програмами, насамперед, щодо державного фонду регіонального розвитку (у сумі 4,9 млрд грн), в галузі освіти, науки, культури, спорту, охорони здоров’я, а також у зв’язку з фактичним проведенням платежів у січні-березні цього року за деякими видатками у більших обсягах, ніж передбачені скорочені обсяги відповідних видатків.

Законом уточнено редакцію положення щодо обмеження місячної винагороди і зарплати керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період дії карантину шляхом викладу такого положення як норми прямої дії, а не як доручення Уряду переглянути відповідні умови оплати праці.

Скорочення доходів і витрат

Крім того, згідно з документом, дефіцит державного бюджету пропонується збільшити на 202 млрд грн – до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скоротяться на 119,75 млрд грн – до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшаться на 82,4 млрд грн – до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Документом також передбачено скорочення видатків на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на 8,2 млрд грн. Також скоротяться видатки на підтримку та розвиток об’єднаних територіальних громад на 2,1 млрд грн, на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (перенесено термін запровадження підвищених розмірів деяких соціальних виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року) – на 1,9 млрд грн.

На 1,6 млрд грн також зменшуються видатки на функціонування Фонду енергоефективності, на 1,2 млрд – на статистичні спостереження, з розвитку фізичної культури та спорту забрано 2,3 млрд грн. Зменшено також капітальні видатки центральних органів виконавчої влади на понад 1 млрд грн.