Верховна Рада сьогодні на засіданні підтримала за основу проєкт державного бюджету Україні на 2022 рік.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, народні обранці 264 голосами схвалили висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України.

Цією постановою Кабінету Міністрів доручено підготувати законопроєкт до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Верховної Ради України у двотижневий строк з дня набрання чинності документу.

Основні показники держбюджету-2022

Доходи бюджету у проєкті планують на рівні 1267,4 млрд грн — на 191,4 млрд грн, ніж у 2020 році. Видатки бюджету становитимуть 1441,9 млрд грн — на 153,8 млрд грн більше, ніж у 2020-му. Дефіцит — 188 мільярдів гривень.

Прогноз номінального ВВП становить 5368,7 млрд грн, його реальне зростання – на рівні 3,8%.

Інфляція (грудень до грудня), як очікується, складе 6,2%. Середній курс гривні до долара прогнозується на рівні 28,6-28,7 грн/долар.

Відповідно до проєкту, середня зарплата у 2022 році очікується на рівні 15 258 гривень.

На освіту пропонується виділити 190 мільярдів гривень, а на медицину — 193 мільярди гривень. Мінімальна зарплата лікарів має зрости до 20 тисяч гривень, а середнього медичного персоналу — до 13,5 тисячі гривень.

На пенсійний фонд у 2022 році уряд планує виділити 531 млрд гривень, що на 31% більше, ніж у 2020 році. На індексацію пенсій з 1 березня 2022 року буде виділено 28 млрд гривень.

На фінансування сектору безпеки і оборони передбачили 5,95% видатків від ВВП (у 2021 році 5,92%). Видатки держбюджету для Міністерства оборони у 2022 році заплановані у сумі 131 млрд гривень без урахування державних гарантій, що більше ніж 2021 року на 13,3 млрд грн.