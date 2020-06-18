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Парламент схвалив звіт про виконання держбюджету-2019

Верховна Рада України сьогодні на засіданні схвалила Постанову про звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2019 рік" (№ 3269-д).

Четвер, 18 червня 2020, 12:21

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.

“У цілому зростання у 2019 році вітчизняної економіки, доходів населення та споживання позитивно вплинули на наповнення дохідної частини бюджету. Тоді як зміцнення обмінного курсу гривні у доларах США та дезінфляційні процеси мали негативний вплив на виконання доходів бюджету. Водночас, зміцнення обмінного курсу сприяло забезпеченню макроекономічної стабільності та економії видатків на обслуговування державного боргу в іноземній валюті“, – сказав міністр фінансів Сергій Марченко, звітуючи перед нардепами.

За його словами, у 2019 році Верховною Радою України чотири рази вносилися зміни до держбюджету, які зменшили як дохідну, так і видаткову частину. Так, доходи зменшилися на 18,8 млрд грн до 1 трильйона 7 млрд гривень, видатки зменшилися на 19,1 млрд гривень. Надання кредитів збільшилося на 1,4 млрд гривень до 15,1 млрд гривень. Граничний обсяг дефіциту збільшився на 1,1 млрд грн.

“За 2019 рік державний бюджет був виконаний за доходами 998,3 млрд грн, що на 7,6 % більше ніж за 2018 рік. За видатками 1 трильйон 75 млн грн, що на 9,1 % більше ніж за 2018 рік та з дефіцитом у сумі 81 млрд гривень“, -додав очільник Мінфіну.

У свою чергу, голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що палата оцінила виконання держбюджету і дійшла висновку, що Уряд не забезпечив його виконання за 2019 рік.

“ Уряд не забезпечив виконання державного бюджету за 2019 рік. І це за умови зменшення в четвертому кварталі його доходів і видатків більше ніж на 20 млрд грн“, – зазначив він.

Теги: бюджет, Верховна Рада, бюджет, Верховна Рада, держбюджет, Мінфін України, нардепи, Марченко, парламент

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