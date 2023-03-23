Парламент Швеції в середу, 22 березня, офіційно схвалив законопроєкт, який дозволяє країні приєднатися до НАТО, коли її заявку ратифікують усі 30 членів альянсу.

Про це сповіщає Reuters.

Зазначено, що Швеція та Фінляндія подали заявки на приєднання до Північноатлантичного альянсу у травні минулого року у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Наголошено, що законопроєкт прийнято, як і очікувалося, переважною більшістю – 296 голосів “за” і 37 голосів “проти”.

Як повідомляється, Швеція, зокрема, зазнає активного спротиву щодо вступу в НАТО з боку Туреччини, яка стверджує, що Стокгольм переховує членів терористичних груп.

Додамо, що сьогодні, 23 березня, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони, необхідні для вступу країни до НАТО. Церемонію підписання законів провели у Гельсінкі. Це означає, що після затвердження президентом законів національні процедури у Фінляндії для членства в Альянсі завершено.