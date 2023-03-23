Про це сповіщає Reuters.
Зазначено, що Швеція та Фінляндія подали заявки на приєднання до Північноатлантичного альянсу у травні минулого року у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Наголошено, що законопроєкт прийнято, як і очікувалося, переважною більшістю – 296 голосів “за” і 37 голосів “проти”.
Як повідомляється, Швеція, зокрема, зазнає активного спротиву щодо вступу в НАТО з боку Туреччини, яка стверджує, що Стокгольм переховує членів терористичних груп.
Додамо, що сьогодні, 23 березня, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони, необхідні для вступу країни до НАТО. Церемонію підписання законів провели у Гельсінкі. Це означає, що після затвердження президентом законів національні процедури у Фінляндії для членства в Альянсі завершено.
- Туреччина зупинила переговори на початку 2023 року через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію мусульманської священної книги “Коран”.
- Після цього Туреччина відклала головну зустріч зі Швецією та Фінляндією, яка мала на меті залагодити розбіжності щодо їхніх пропозицій приєднатися до Організації Північноатлантичного договору, що посилило протистояння відносно розширення альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- 29 січня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше за Швецію, на тлі зростаючої напруженості зі Стокгольмом. Ердоган застеріг, що Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція.
- 17 березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава ратифікує протокол про приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу окремо від Швеції.