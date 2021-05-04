Про це повідомляється на сайті Національної ради Словацької Республіки.

Як сповіщалося, 1 квітня президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила уряд на чолі з колишнім міністром фінансів Едуардом Геґером. Відповідно до конституції країни, впродовж 30 днів після призначення міністри мають презентувати парламенту програму і попросити про висловлення довіри.

У вівторок, 4 травня, парламент Словаччини висловив довіру уряду Геґера. Програмну заяву оновленого уряду підтримали 89 депутатів, 55 виступили проти. Для ухвалення рішення було потрібно від 76 голосів.

Едуард Геґера. Фото: vlada.gov.sk

Нагадаємо, до оновленого уряду увійшов колишній прем’єр-міністр Ігор Матович. Він обійняв посаду Геґера і став міністром фінансів.

Відставка уряду Матовича

Політична криза в Словаччині почалася після того, як Матович без узгодження з коаліцією купив російську вакцину “Супутник V”. Ця вакцина не була схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів, до того ж Росія поставила в Словаччину “Спутник V”, склад якої не ідентичний тій, яку схвалив авторитетний науковий журнал The Lancet.

Крім того, 3 березня Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України. 

4 березня Матович публічно вибачився перед українцями за некоректний жарт про “обмін Закарпатської України та російську вакцину”.

У чотирьохпартійній владній коаліції на цьому тлі почався розкол. Дві партії – “За людей” і “Свобода і солідарність” – заявили, що залишать уряд, якщо не відбудеться ротація в уряді і Матович не залишить посаду.

На тлі критики з боку суспільства та парламентаріїв у відставку подав міністр охорони здоров’я Марек Крайчі.

  • 29 березня Матович оголосив, що піде у відставку.