Національна рада (парламент) Словацької Республіки затвердила оновлений уряд на чолі з колишнім міністром фінансів Едуардом Геґером. Його попередник Ігор Матович залишив посаду на тлі скандалу через закупівлю російської COVID-вакцини.

Про це повідомляється на сайті Національної ради Словацької Республіки.

Як сповіщалося, 1 квітня президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила уряд на чолі з колишнім міністром фінансів Едуардом Геґером. Відповідно до конституції країни, впродовж 30 днів після призначення міністри мають презентувати парламенту програму і попросити про висловлення довіри.

У вівторок, 4 травня, парламент Словаччини висловив довіру уряду Геґера. Програмну заяву оновленого уряду підтримали 89 депутатів, 55 виступили проти. Для ухвалення рішення було потрібно від 76 голосів.

Нагадаємо, до оновленого уряду увійшов колишній прем’єр-міністр Ігор Матович. Він обійняв посаду Геґера і став міністром фінансів.

Відставка уряду Матовича

Політична криза в Словаччині почалася після того, як Матович без узгодження з коаліцією купив російську вакцину “Супутник V”. Ця вакцина не була схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів, до того ж Росія поставила в Словаччину “Спутник V”, склад якої не ідентичний тій, яку схвалив авторитетний науковий журнал The Lancet.

Крім того, 3 березня Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.

4 березня Матович публічно вибачився перед українцями за некоректний жарт про “обмін Закарпатської України та російську вакцину”.

У чотирьохпартійній владній коаліції на цьому тлі почався розкол. Дві партії – “За людей” і “Свобода і солідарність” – заявили, що залишать уряд, якщо не відбудеться ротація в уряді і Матович не залишить посаду.

На тлі критики з боку суспільства та парламентаріїв у відставку подав міністр охорони здоров’я Марек Крайчі.