Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“156 підписів з 150 необхідних – зібрано. Сьогодні вранці оголосив про початок збору підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання парламенту. Все для того, щоб вирішити тільки одне питання і захистити країну від кібервійськ агресора. Соцмережі окупанта потрібно блокувати. Вперше вийшов з цією заявою більше місяця назад. Однак Президент уникає виконання своїх обов’язків і продовжує діяти. Тому доводиться брати ситуацію в свої руки. Далі – реєстрація в апараті ВР”, – розповів народний депутат від фракції “Голоси” Роман Лозинський.

Відзначається, що під час виступу в парламенті 13 травня Лозинський анонсував збір підписів для проведення позачергового засідання з приводу продовження санкцій проти російських соціальних мереж.

У той же час заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук повідомила, що завтра, 14 травня, очікується Указ Президента з приводу продовження заборони російських соціальних мереж.

Як відомо, в травнем 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року »Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. У списку юридичних осіб, зокрема, значаться компанії “Яндекс” і “Яндекс.Україна”.

Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу Mail.ru. Заборона була введена на три роки.