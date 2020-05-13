Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.
“156 підписів з 150 необхідних – зібрано. Сьогодні вранці оголосив про початок збору підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання парламенту. Все для того, щоб вирішити тільки одне питання і захистити країну від кібервійськ агресора. Соцмережі окупанта потрібно блокувати. Вперше вийшов з цією заявою більше місяця назад. Однак Президент уникає виконання своїх обов’язків і продовжує діяти. Тому доводиться брати ситуацію в свої руки. Далі – реєстрація в апараті ВР”, – розповів народний депутат від фракції “Голоси” Роман Лозинський.
Відзначається, що під час виступу в парламенті 13 травня Лозинський анонсував збір підписів для проведення позачергового засідання з приводу продовження санкцій проти російських соціальних мереж.
У той же час заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук повідомила, що завтра, 14 травня, очікується Указ Президента з приводу продовження заборони російських соціальних мереж.
Як відомо, в травнем 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року »Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. У списку юридичних осіб, зокрема, значаться компанії “Яндекс” і “Яндекс.Україна”.
Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу Mail.ru. Заборона була введена на три роки.
- У грудні 2019 року заблоковані російські соціальні мережі увійшли в топ-10 найпопулярніших сайтів в Україні. Зокрема, соцмережа “Однокласники” зайняла 5 місце в рейтингу, російська пошукова система Yandex виявилася на 6 позиції, а “ВКонтакте” посіла 9 місце.