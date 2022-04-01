Наразі значно розширили спрощену систему оподаткування. Зокрема скасували обмеження з кількості найнятих у третій групі, на якій могли перебувати лише фізичні особи і юридичні особи із найнятими працівниками не більше 20 осіб і з обмеженим обсягом реалізації на рік у 7 мільйонів. Також скасовано обмеження щодо граничного обсягу.

Про це заявила народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Ніна Южаніна в коментарі журналістам в етері телеканалу “Прямий”.

“До сьогодні було обмеження щодо граничного обсягу в 10 мільярдів річних. Сьогодні знято навіть це обмеження для того, щоб всі виробничі підприємства, торговельні мережі могли переходити на 3 групу зі сплатою податку 2% обігу”, – сказала Южаніна.

Водночас тимчасово зупиняється реєстрація всіх платників податків, які були платниками податку на додану вартість. За словами нардепки, зараз все спрямовано на те, щоб спростити звітність, методику обрахування податку, і до цього підведена велика кількість норм.

Наприклад, це стосується митних процедур. 1-3 групи спрощеної системи оподаткування зараз звільняється при ввезенні товарів на митну територію України від ПДВ, акцизу, ввізного мита і відбувається декларування лише за попередньою декларацією.

Крім цього, Южаніна наголосила, що Україна має зберегти виробництво готової продукції.

“Зараз розірвалося багато ланцюгів, які були вибудовані підприємцями. Вони, в основному, брали свій товар десь у великих гуртівнях, не виїжджаючи за кордон. Зараз це все розпалося, тому нам треба дати можливість людям ввозити товари, продукцію, але треба і подумати, щоб наш власний виробничий потенціал залишався. Ми будемо про це говорити з регіонами, щоб не втратити власну зацікавленість на виробництво в Україні готової продукції”, – зауважила вона.

Також Южаніна зазначила, що ФОПів звільнили від сплати ЄСВ за себе.