Про це заявила народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Ніна Южаніна в коментарі журналістам в етері телеканалу “Прямий”.
“До сьогодні було обмеження щодо граничного обсягу в 10 мільярдів річних. Сьогодні знято навіть це обмеження для того, щоб всі виробничі підприємства, торговельні мережі могли переходити на 3 групу зі сплатою податку 2% обігу”, – сказала Южаніна.
Водночас тимчасово зупиняється реєстрація всіх платників податків, які були платниками податку на додану вартість. За словами нардепки, зараз все спрямовано на те, щоб спростити звітність, методику обрахування податку, і до цього підведена велика кількість норм.
Наприклад, це стосується митних процедур. 1-3 групи спрощеної системи оподаткування зараз звільняється при ввезенні товарів на митну територію України від ПДВ, акцизу, ввізного мита і відбувається декларування лише за попередньою декларацією.
Крім цього, Южаніна наголосила, що Україна має зберегти виробництво готової продукції.
“Зараз розірвалося багато ланцюгів, які були вибудовані підприємцями. Вони, в основному, брали свій товар десь у великих гуртівнях, не виїжджаючи за кордон. Зараз це все розпалося, тому нам треба дати можливість людям ввозити товари, продукцію, але треба і подумати, щоб наш власний виробничий потенціал залишався. Ми будемо про це говорити з регіонами, щоб не втратити власну зацікавленість на виробництво в Україні готової продукції”, – зауважила вона.
Також Южаніна зазначила, що ФОПів звільнили від сплати ЄСВ за себе.
“Зараз 1-3 група ФОПів звільнені від сплати єдиного соціального внеску за себе. Що стосується найнятих працівників, то єдиний соціальний внесок не сплачується лише за тих осіб, які призвані в ЗСУ”, – пояснила нардепка.
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