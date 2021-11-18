У четвер народні депутати Верховної Ради ухвалили постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування смерті народного депутата України Антона Полякова.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт постанови підтримали 322 нардепи.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою утворення ТСК є повне, всебічне, неупереджене та об’єктивне дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні № 12021100040002899, внесеного до ЄРДР 08.10.21, перевірка правомірності дій правоохоронних органів та інше.

Очільницею комісії обрали депутатку Анну Скороход, яка й була ініціатором створення ТСК. 5 листопада вона з трибуни Верховної Ради закликала до створення комісії.

Заступницею очільниці ТСК буде представниця “Голосу” Олександра Устінова.

Також членами комісії стали Віталій Данилов (“Батьківщина”), Микола Величкович (“Європейська Солідарність”), Анатолій Бурмич (“Опозиційна платформа — За життя”), Сергій Шахов (“Довіра”), а також Олександр Качура та Олександр Ткаченко (обидва — “Слуга Народу”).

Нардепка не вірить, що смерть Полякова була природною – стверджує, що він не вживав наркотиків, а свідчення МВС неправдиві.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм вони помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього пасажира почало нудити в машині.

Проте 12 жовтня таксист змінив свідчення, зазначивши, що Поляков не був його випадковим пасажиром.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

11 жовтня стало відомо, що в організмі загиблого народного депутата Антона Полякова, окрім алкоголю, знайшли метадон. 27 жовтня заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що у крові нардепа, крім метадону, виявили димедрол.