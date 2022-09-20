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«Парламент» так званої «ЛНР» проголосував за проведення «референдуму» про приєднання до РФ: його планують провести у період 23-27 вересня

"Парламент" невизнаної "Луганської Народної Республіки" проголосував за проведення референдуму про приєднання до Росії. "Закон" вже підписав так званий "голова" псевдореспубліки Леонід Пасічник.

Вівторок, 20 вересня 2022, 14:28
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Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ ТАСС.

20 вересня “депутати” невизнаної “ЛНР” одностайно проголосували за “закон” про проведення “референдуму” щодо приєднання Луганської області до складу Російської Федерації.

Вже менш ніж через годину у ЗМІ повідомили, що “закон” про “референдум” підписав й так званий “голова” невизнаної республіки Леонід Пасічник.

Згодом “перший заступник спікеру парламенту ЛНР” повідомив, що “рефередум” у псевдореспубліці проведуть у період з 23 по 27 вересня.

Варто зауважити, що про “терміновий референдум” у так званій “ЛНР” заговорили напередодні, 19 вересня. Цього ж дня бажання провести “референдум” щодо приєднання до РФ висловили й у “ДНР”.

Вже 20 вересня про терміновий “референдум” заявили у “громадській раді” тимчасово окупованої Херсонщини.

Теги: Леонід Пасічник, Луганська область, приєднання до Росії, псевдореферендум, Росія, ЛНР

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