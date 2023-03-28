Парламент Угорщини погодив вступ Фінляндії до НАТО

Про це сповіщає Reuters.
Нагадаємо, що парламент Швеції в середу, 22 березня, офіційно схвалив законопроєкт, який дозволяє країні приєднатися до НАТО, коли її заявку ратифікують усі 30 членів альянсу.
- Після цього Туреччина відклала головну зустріч зі Швецією та Фінляндією, яка мала на меті залагодити розбіжності щодо їхніх пропозицій приєднатися до Організації Північноатлантичного договору, що посилило протистояння відносно розширення альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- 29 січня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше за Швецію, на тлі зростаючої напруженості зі Стокгольмом. Ердоган застеріг, що Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція.
- 17 березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава ратифікує протокол про приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу окремо від Швеції.