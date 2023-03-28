Парламент Угорщини погодив вступ Фінляндії до НАТО

Про це сповіщає Reuters.

Повідомляється, що Фінляндія та Швеція вирішили приєднатися до трансатлантичного альянсу минулого року на тлі вторгнення Росії в Україну. Проте процес гальмували Туреччина та Угорщина. Хоча заявку Фінляндії вже схвалено, шведський законопроєкт досі не розглядається в угорському парламенті. Законопроєкт про вступ Фінляндії до НАТО був прийнятий 182 голосами “за” і шістьма “проти”, після того як минулого тижня партія “Фідес” заявила, що підтримає цей проєкт.

Зазначено, що минулого тижня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що турецький парламент також почне ратифікувати приєднання Фінляндії. Однак це також затримало схвалення заявки Швеції. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину та Угорщину ратифікувати обидві заявки.

Помічник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана написав у Twitter, що уряд підтримує членство Швеції в НАТО і “тепер парламент має прийняти рішення”.