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Парламент Угорщини погодив вступ Фінляндії до НАТО

Парламент Угорщини в понеділок, 27 березня, схвалив законопроєкт, який дозволяє Фінляндії приєднатися до НАТО після того, як її заявку ратифікують усі 30 членів альянсу, поклавши край місяцям зволікання з боку правлячої партії "Фідес".

Вівторок, 28 березня 2023, 15:53
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Про це сповіщає Reuters.

Повідомляється, що Фінляндія та Швеція вирішили приєднатися до трансатлантичного альянсу минулого року на тлі вторгнення Росії в Україну. Проте процес гальмували Туреччина та Угорщина. Хоча заявку Фінляндії вже схвалено, шведський законопроєкт досі не розглядається в угорському парламенті. Законопроєкт про вступ Фінляндії до НАТО був прийнятий 182 голосами “за” і шістьма “проти”, після того як минулого тижня партія “Фідес” заявила, що підтримає цей проєкт.
Зазначено, що минулого тижня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що турецький парламент також почне ратифікувати приєднання Фінляндії. Однак це також затримало схвалення заявки Швеції. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину та Угорщину ратифікувати обидві заявки.
Помічник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана написав у Twitter, що уряд підтримує членство Швеції в НАТО і “тепер парламент має прийняти рішення”.
“Деякі депутати стурбовані тим, що шведські урядовці мають звичку постійно ставити під сумнів стан угорської демократії, ображаючи тим самим наших виборців, депутатів і країну в цілому”, — поділився у Twitter депутат Національної асамблеї Угорщини Балаж Орбан.
Нагадаємо, що парламент Швеції в середу, 22 березня, офіційно схвалив законопроєкт, який дозволяє країні приєднатися до НАТО, коли її заявку ратифікують усі 30 членів альянсу.
  • Після цього Туреччина відклала головну зустріч зі Швецією та Фінляндією, яка мала на меті залагодити розбіжності щодо їхніх пропозицій приєднатися до Організації Північноатлантичного договору, що посилило протистояння відносно розширення альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
  • 29 січня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше за Швецію, на тлі зростаючої напруженості зі Стокгольмом. Ердоган застеріг, що Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція.
  • 17 березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава ратифікує протокол про приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу окремо від Швеції.
Теги: вступ до НАТО, законопроєкти, Иуреччина, НАТО, правляча партія, схвалено, Угорщина, Фідес, Фінляндія, альянс, парламент

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