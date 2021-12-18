Про це повідомляють #Букви.

Її підтримав 281 народний депутат.

У поставнові сказано, що у 2022 році відзначатиметься 1025 років народного самоврядування в Україні – першої літописної згадки про проведення віча у Київській Русі (997); 140 років із часу заснування першого професійного українського театру; (1882); 125 років із часу випуску перших паровозів в Україні на Харківському паровозобудівному заводі (нині – державне підприємство “Завод ім. В.О. Малишева”) (1897); 80 років із часу створення Української повстанської армії (1942); 30 років із дня затвердження Верховною Радою Державного Гімну, Державного Прапора і малого Державного Герба України, тощо.

У 2023 році пропонується відзначати 225 років із часу видання “Енеїди” Івана Котляревського (1798); 100 років із часу початку політики “українізації” – заходів на підтримку розвитку української мови (1923); 1040 років від часу народження князя Ярослава Мудрого (983–1054); 90 років від дня народження предстоятеля УГКЦ Любомира Гузара; 160 років від дня народження організатора і першого президента Української Академії наук Володимира Вернадського; 70 років від дня народження співачки Квітки Цісик та ін.

Кабінету Міністрів рекомендується створити організаційний комітет з відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках та розробити і затвердити відповідні плани заходів.

Держкомтелерадіо має створювати тематичні теле- і радіопередачі та висвітлювати заходи із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв. ПАТ “Укрпошта” запропоновано видати поштові конверти та поштові марки, а Національному банку України – виготовити ювілейні монети з нагоди пам’ятних дат і ювілеїв.