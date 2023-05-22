Парламентська асамблея НАТО визнала воєнні злочини Росії проти України геноцидом. Одностайним рішенням вони заявили, що російський режим – рашизм.

Джерело: голова Постійної делегації України в асамблеї Єгор Чернєв у Facebook.

Асамблея включила до фінального тексту декларації “ключові побажання” України стосовно підтримки з боку НАТО. У документі зазначили на підтримці міжнародного трибуналу, а також заявили про допомогу Україні під час війни й після перемоги.

Члени асамблеї засудили ідеологію рашизму. Вони наголосили на відновленні територіальної цілісності України.

У документі вказали позиції стосовно санкцій проти Росії, репарацій та “плану Маршала” для України.

За словами Єгора Чернєва, Парламентська асамблея закликала уряди своїх держав “відкрито оголосити” про те, що Україна стане членом НАТО. Зокрема погодити конкретні кроки для вступу під час липневого саміту у Вільнюсі.

“Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами”, – написав він.