Про це повідомив голова постійної делегації України в ПА НАТО нардеп Єгор Чернєв.
Так, він наголосив, що усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції української делегації.
Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців воєнних злочинів, але і найвище керівництво РФ. Резолюцію направлять урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.
Окрім цього, за словами Чернєва, резолюція містить низку важливих рішень для України:
- збільшення постачання Україні озброєння;
- розробка конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО;
- створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.
Щобільше, делегати особливо відзначили, що українська армія однозначно посилить НАТО, а тому членство України є бажаним та важливим і для самого Альянсу.
У резолюції також закріплено принцип, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
Нардеп наголосив, що прийняття цієї резолюції — це важливий політичний крок, який показує настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень.
“Також дуже тішить той факт, що українська позиція, така як створення трибуналу, виплата репарацій чи визнання РФ державою-терористом, поступово стає мейнстрімом на найвищих міжнародних майданчиках. За злочини проти людяності, воєнні злочини, які не мають терміну давності та за злочин агресії покарання буде невідворотнім. Ми цього обов’язково доб’ємося”, – резюмував Чернєв.
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