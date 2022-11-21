Парламентська асамблея НАТО, що проходить у Мадриді, закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала РФ державою-терористкою.

Про це повідомив голова постійної делегації України в ПА НАТО нардеп Єгор Чернєв.

Так, він наголосив, що усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції української делегації.

Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців воєнних злочинів, але і найвище керівництво РФ. Резолюцію направлять урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.

Окрім цього, за словами Чернєва, резолюція містить низку важливих рішень для України:

збільшення постачання Україні озброєння;

розробка конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО;

створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.

Щобільше, делегати особливо відзначили, що українська армія однозначно посилить НАТО, а тому членство України є бажаним та важливим і для самого Альянсу.

У резолюції також закріплено принцип, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нардеп наголосив, що прийняття цієї резолюції — це важливий політичний крок, який показує настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень.