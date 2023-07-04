Джерело: членкиня постійної делегації України у ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук/Facebook

Члени ПА ОБСЄ завершили роботу на сесії прийняттям Підсумкової Декларації, яка, зокрема, говорить, що:

тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці;

дії групи “Вагнер” від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні (наголошуючи, що президент РФ особисто визнав, що ПВК “Вагнер” була “повністю фінансована” державою);

держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти групи “Вагнер” та її афілійованих й правонаступницьких структур, зокрема шляхом оголошення їх терористичною організацією;

закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер групи “Вагнер” та її дій; відповідальність РФ, як держави-спонсорки цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб’єктів у міждержавні відносини.

Як зауважила Кравчук, саме таке формулювання вперше закріплене в офіційному документі міжнародної організації. Раніше ПАРЄ назвало режим в РФ терористичним.

Вона висловила сподівання, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише в США, а й у всьому світі. Та пояснила, що тероризм не має залишатися поза увагою та справедливим покаранням.

Раніше Парламентська асамблея НАТО та Парламентська асамблея Ради Європи прийняли резолюцію із закликом до союзників “чітко заявити, що російська держава за нинішнього режиму є терористичною”.

Зауважимо, 16 травня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Державний департамент не виключатиме визнання Росії державою-спонсоркою тероризму на тлі звинувачень у вчиненні звірств проти України.

12 червня Конгресмен від Демократичної партії Тед Лью подав на затвердження законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Ініціативу підтримали представники обох партій США.

Нагадаємо, польський урядовий Сейм визнав РФ державою, що спонсорує тероризм. “За” проголосував 231 депутат, “проти” — двоє, а один — утримався.

Крім того Чехія постановила вважати “чинний російський режим терористичним”. Парламенти Литви й Латвії визнали Росію “державою, яка підтримує та чинить тероризм”. В Естонії назвали російський режим “терористичним”, а Росію — “державою, яка підтримує тероризм”.

Довідка. Держава-спонсор тероризму – це держава, яка, відповідно до офіційної позиції Державного департаменту Сполучених Штатів, підтримує акти міжнародного тероризму.

Країни, які потрапляють до цього списку, потрапляють під суворі економічні та політичні санкції з боку США. Зокрема йдеться про: заборону на постачання зброї (експорт та продаж), контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, відмову у податкових пільгах компаніям, які працюють на території держави-спонсора тероризму, санкції проти країн, які допомагають державі-спонсору тероризму, замороження власності держави-спонсора тероризму, іміджевий тиск (зазвичай іноземний бізнес відмовляється від співпраці з державами-спонсорами тероризму).

Коли якась держава чи організація визнає Росію терористом, заведено вважати, що РФ визнано державою-спонсором тероризму. Проте якщо прочитати резолюції, стає зрозумілим, що таке визначення як “держава-спонсор тероризму” є лише у резолюції американського Сенату.