Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла термінову резолюцію, яка засуджує триваючу окупацію Росією Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, а також військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомив керівник постійної делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв.

Резолюція також засуджує намагання Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську протоку та Азовське море.

Резолюція засуджує порушення прав людини в окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, а також триваючу небезпечну мілітарізацію окупованого Криму і незаконну російську паспортизацію українських громадян, які змушені перебувати в окупованих районах.

“Прийнявши резолюцію, ОБСЄ вчергове висунула вимогу до Росії – саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта – негайно звільнити окуповані українські території, і припинити зухвалі та масштабні порушення міжнародного законодавства”, – наголосив Потураєв.

Він також повідомив, що російська та білоруська делагації були відсутні на засіданні ПА ОБСЄ.

“Треба відзначити потужну і одностайну підтримку української резолюції делегаціями всіх країн Заходу, але також і багатьох інших країн, які послідовно підтримують Україну. Попри відвертий шантаж Росії, яка погрожувала у разі підтримки української резолюції вийти з складу ПА ОБСЄ, делегації країн-симпатиків України, так само як і керівництво Парламентської Асамблеї, проявили стійкість і єдність. Тому ПА ОБСЄ підтримала українську резолюцію, а також резолюцію США, яка засуджує зростання ненависті і насильства у світі, і робить окремий фокус на подіях і ситуаціі у Білорусі, а також резолюцію Нідерландів, яка повністю спрямована на засудження злочинів режиму самопроголошеного президента Лукашенко проти власних громадян. Тож російській і білоруській делагаціі довелося покинути засідання ПА ОБСЄ”, – резюмував Потураєв.