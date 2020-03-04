Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді підтримати відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні в середу вранці, 4 березня.

“За” проголосували 23 члени комітету, 2 утрималися. Ніхто не був проти.

“Вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді України відповідно до п.12 ч.1 ст. 85 та ч. 2 ст. 115 Конституції України прийняти відставку прем’єр-міністра Олексія Валерійовича Гончарука. Керуючись п.1 ч. 1 ст. 15 закону “Про комітети Верховної Ради України”, доручити народним депутатам, членам комітету, внесли на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт постанови”, – заявив очільник комітету Андрій Клочко.

Він уточнив, що комітет буде сьогодні ще збиратися, щоб розглянути подання президента України Володимира Зеленського на нового прем’єр-міністра.

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Тим часом народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Качура розмістив у соцмережах фото заяви прем’єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

“Прошу прийняти мою відставку з посади прем’єр-міністра України”, – йдеться в тексті заяви, написаної від руки.

Вона адресована Верховній Раді. Заява датована 3 березня 2020 року і в той же день була зареєстрована в апараті ВР.