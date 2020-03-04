Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні в середу вранці, 4 березня.
“За” проголосували 23 члени комітету, 2 утрималися. Ніхто не був проти.
“Вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді України відповідно до п.12 ч.1 ст. 85 та ч. 2 ст. 115 Конституції України прийняти відставку прем’єр-міністра Олексія Валерійовича Гончарука. Керуючись п.1 ч. 1 ст. 15 закону “Про комітети Верховної Ради України”, доручити народним депутатам, членам комітету, внесли на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт постанови”, – заявив очільник комітету Андрій Клочко.
Він уточнив, що комітет буде сьогодні ще збиратися, щоб розглянути подання президента України Володимира Зеленського на нового прем’єр-міністра.
Тим часом народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Качура розмістив у соцмережах фото заяви прем’єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.
“Прошу прийняти мою відставку з посади прем’єр-міністра України”, – йдеться в тексті заяви, написаної від руки.
Вона адресована Верховній Раді. Заява датована 3 березня 2020 року і в той же день була зареєстрована в апараті ВР.
- Верховна Рада України на позачерговому засіданні в середу, 4 березня, розгляне першим питання про Кабінет Міністрів. Позачергове засідання стартує сьогодні о 16:00. Воно було скликане за ініціативою президента України Володимира Зеленського.
- Напередодні на закритому засіданні фракції “Слуги народу” у Верховній Раді було прийнято рішення про кадрові перестановки в Уряді. Свої кандидатури озвучив Володимир Зеленський, який прийшов на засідання фракції. Очікується, що місце Гончарука займе нинішній віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.
- На закритому засіданні фракції “Слуги народу” 3 березня були узгоджені нові кандидатури міністрів. #Букви розповідали, як буде виглядати оновлений Уряд.