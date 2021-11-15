У номері парламентської газети “Голос України” вийшла стаття, автором якої є колишній член Партії регіонів Сергій Тулуб. Вона має ознаки замовного матеріалу.

Про це повідомила голова “Інституту масової інформації” Оксана Романюк.

21 жовтні в офіційному друкованому органі Верховної Ради України — газеті “Голос України — було опубліковано матеріал “Шлях порятунку вітчизняної енергетики: аудит і кадри”, присвячений річниці створення оператора атомних електростанцій “Енергоатом”.

Автором статті виступив Сергій Тулуб. Він — народний депутат V та VI скликань від Партії регіонів, колишній голова Черкаської ОДА (2010-2014).

У 1998-1999 та 2006-2007 (другий уряд Віктора Януковича) був міністром вугільної промисловості. У 1999-2000 та 2004-2005 роках обіймав посаду міністром палива та енергетики.

У статті Тулуба йдеться про поточний стан енергетики в Україні та про важливість кадрів “з великим практичним досвідом і комплексом системних знань”.

В самій статті міститься фото Тулуба, а також коротка репліка про нього, де немає згадок про Партію регіонів і Віктора Януковича.

Романюк назвала цей текст “дечим, схожим на джинсу” та нагадала, що Тулуба оголошували в міжнародний розшук у 2015 році (як підозрюваного у незаконному звільненні працівника і розтраті бюджетних коштів).

“Зі статті і фоток до неї складається враження, що автор пропонує себе як, так би мовити, “кадровий резерв для порятунку вітчизняної енергетики”. В беку газета скромно опустила деталі біографії пана Тулуба, вказавши лише, що він був тоді-то й тоді-то міністром енергетики, та що він Герой України. Я все розумію, але ж мають бути якісь рамки і стандарти професії, тим більше в державних виданнях”, — наголосила очільниця ІМІ.

Що відомо про газету “Голос України”?

“Голос України” — це офіційний друкований орган Верховної Ради України, що існує з 1991 року і публікується 5 днів на тиждень. Є й електронна версія, що містить архів газет з 1 січня 1991 року.

В цій газеті офіційно публікуються закони, підписані президентом, постанови, підписані головою Верховної Ради та інші нормативно-правові акти.

Закони набирають чинності за певний час після опублікування в “Голосі України” — про це свідчать відповідні приписи в кінці текстів законів. Як от “Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування” чи “Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування”.

Також в цій газеті публікується розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту, рішення про відсторонення нардепів і припинення їхніх повноважень тощо.

Ця газета забезпечує гласність Верховної Ради і прописана в законі “Про Верховну Раду”.

На її сайті зазначено, що “Голос України” є державним друкованим засобом масової інформації, визнаним провідним у сфері інформаційної діяльності, що має загальнодержавне значення”.

Керує виданням Державне підприємство “Редакція газети “Голос України”, засновником якого є Верховна Рада України.

Згідно з законом України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, в офіційних друкованих виданнях “забороняється розміщувати рекламу або будь-яку іншу інформацію, обов’язковість опублікування якої не передбачена законодавством”.

Фінансування “Голосу України” та інших офіційних друкованих видань здійснюється користуючись з і в межах коштів, що передбачаються для утримання відповідних центральних органів державної влади. Тобто коштом державного бюджету.

Наступного року, до прикладу, на висвітлення діяльності ВРУ, зокрема, і газету “Голос України” нардепи пропонують витратити у 87,4 млн гривень, згідно з додатком до законопроєкту “Про Державний бюджет України на 2022 рік”.