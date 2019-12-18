Про це повідомили в прес-службі ПА НАТО.

Так напередодні британський депутат Мадлен Мун, яка раніше очолювала Асамблею, покинула посаду у зв’язку з перемогою на парламентських виборах 12 грудня. Її наступником став віцепрезидент Асамблеї, угорський дипломат Аттіла Мештергазі.

“Обов’язки головування в ПА НАТО прийняв віцепрезидент Асамблеї Аттіла Мештергазі. Наразі Мештергазі. є заступником голови комітету закордонних справ угорського парламенту. У 2010-2014 роках він був головою Угорської соціалістичної партії та кандидатом на пост прем’єр-міністра на виборах 2010 та 2014 років”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначає депутат Верховної Ради України від партії “Голос” Соломія Бобровська, Мештергазі, як і вся угорська делегація, не підтримує інтеграцію України в Альянс.

“Наступником Мадлен Мун став Віцепрезидент Асамблеї — Аттіла Мештергазі, член угорської делегації та лідер угорської соціалістичної партії, який був головним опонентом Орбана у боротьбі за крісло прем’єра у 2010 році. Як відомо, Орбан останні роки займає, м’яко кажучи, не дуже дружню позицію стосовно України, але радіти призначенню його опонента також не варто поспішати. Пан Мештергазі підтримує свого прем’єра у критиці закону про мову і не поспішає беззастережно підтримувати Україну у її євроатлантичній інтеграції, як і уся угорська делегація”, — написала вона в фейсбук.

Водночас нардеп наголосила, що українські дипломати намагатимуться вибудувати дружні відносини з Мештергазі.

“Разом з тим, маємо те, що маємо, і будемо намагатися вибудувати дружні стосунки із новим головою ПА НАТО. Тим паче, що наступну асамблею приймає Київ. Ось і буде гарна нагода новому Президенту пересвідчитися в абсолютній дружності України до угорців та угорської меншини та переоцінити плюси від євроатлантичної інтеграції України, передусім, для самої Угорщини”, — додала Бобровська.

Нагадаємо, після прийняття нового українського закону про освіту у вересні 2017 року між Україною та Угорщиною розгорівся дипломатичний конфлікт. Норми “мовної статті” закону, на думку угорської сторони, обмежують можливості отримання етнічними угорцями освіти рідною мовою. Після прийняття закону в Угорщині неодноразово заявляли про намір не підтримувати важливі для офіційного Києва міжнародні рішення.

Зокрема, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, адже в ньому не були враховані запропоновані зміни, які зобов’язують Україну “виконати зобов’язання стосовно національних меншин”. Однак в останній момент пропозиції Будапешта до документа були враховані і вето було знято.