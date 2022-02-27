Народний депутат від партії "ОПЗЖ" в оточенні своїх колег закликав до мирного процесу з Росією задля завершення війни.

Про це повідомив Юрій Бойко в ролику, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Бойко наголошує, що переговори – єдиний шлях зупинити війну. Партія виступила за негайний початок перемовин з країною-агресором і пообіцяла цьому сприяти та допомагати.

“Переговори – єдиний шлях, щоб зупинити війну та уникнути людських жертв”, – наголошує Юрій Бойко в ролику.

При тому, людей, які проти перемовин з РФ, назвали “провокаторами” та пригрозили негайно виключати їх з фракції “ОПЗЖ”.

Так, зокрема, назвали депутата від партії “ОПЗЖ” Іллю Киву. Юрій Бойко заявив, що ініціював його виключення з партії.