Через дев’ять місяців після початку щеплень вакциною AstraZeneca вона нарешті потрапила до Антарктики.

Про це повідомляє телерадіокомпанія BBC.

Партія вакцини проти COVID-19 прибула в Антарктиду для вакцинації 23 британських полярників на дослідницькій станції Ротера.

Вакцину транспортували у спеціальних контейнерах, підтримуючи температуру 2-8 °C. А весь шлях становив понад 16 тисяч кілометрів.

Першу дозу AstraZeneca науковцям станції, інженерам та допоміжному персоналу вводить лікар на місці.

Партію для другої дози доставлять через чотири тижні.

“Можливість вакцинувати людей допоможе зберегти населення станції та Антарктиди без вірусів”, – сказав керівник зимової станції Ротера Метью Філліпс.

Керівник Британської антарктичної служби Джон Ігер повідомив, що 20 жовтня розпочнеться дослідницький сезон. Тому для того, щоб більше себе убезпечити, кожен, хто цього року спуститься на антарктичні станції, буде здійснювати 14-денний карантин до прибуття.