Станом на початок червня відрив між пропрезидентською політсилою "Слуга народу" та "Європейською Солідарністю" в партійному рейтингу знаходиться в межах статистичної похибки.

Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 27 травня – 1 червня 2021 року.

Так, партію “Слуга народу” зараз готові підтримати 15,3% серед усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Партію “Європейська Солідарність” зараз могли б підтримати 13,3% серед усіх респондентів та 15,4% серед тих, хто визначився й голосуватиме.

Як зазначили соціологи, ці партії “мають підтримку в межах статистичної похибки”, а тому формально неможливо “однозначно визначити, яка політична сила очолює рейтинг”.

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, а “Європейська Солідарність” – 8,1%. Відтак, з моменту виборів-2019 рейтинг “слуг” знизився більш ніж на 25%. Водночас рейтинг “Євросолідарності” зріс майже вдвоє.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів). Було опитано 2000 респондентів, котрі мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.