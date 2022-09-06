«Партію Шарія» остаточно заборонено в Україні — Мін’юст

Про це повідомило Міністерство юстиції.
Раніше “Партія Шарія” подала апеляційну скаргу щодо рішення про заборону. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду вирішив залишити рішення суду першої інстанції без змін.
Партію заборонив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Рішення ухвалили у червні.
Зазначимо, що 4 травня в Іспанії заарештували українського блогера і політика Анатолія Шарія. Пізніше його відпустили з-під варти під підписку про невиїзд. Процес екстрадиції Шарія в Україну може тривати близько року.
В Україні його підозрюють у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак (дискримінації).
- Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць “Партії Шарія“ – Аллі Бондаренко, матері дружини Анатолія Шарія.
- Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо санкцій проти блогера та політика Анатолія Шарія, а також головного редактора видання “Страна.ua” Ігоря Гужви.
- Також співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації “Партія Шарія”, причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією України.