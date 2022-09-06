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«Партію Шарія» остаточно заборонено в Україні — Мін’юст

В Україні остаточно заборонили діяльність "Партії Шарія". Відповідне рішення Верховний суд ухвалив рішення за позовом Мін'юсту.

Вівторок, 6 вересня 2022, 19:02
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Про це повідомило Міністерство юстиції.

Раніше “Партія Шарія” подала апеляційну скаргу щодо рішення про заборону. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду вирішив залишити рішення суду першої інстанції без змін.

Партію заборонив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Рішення ухвалили у червні. 

Зазначимо, що 4 травня в Іспанії заарештували українського блогера і політика Анатолія Шарія. Пізніше його відпустили з-під варти під підписку про невиїзд. Процес екстрадиції Шарія в Україну може тривати близько року.

В Україні його підозрюють у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак (дискримінації).

Теги: Мін'юст, партія Шарія

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