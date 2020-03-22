Фракція "Європейської Солідарності" вимагає від СБУ та уряду з'ясувати, хто несе відповідальність за вивезення медичних масок з України, коли вже було відомо про масштаб епідемії та їх нестачу в країні.

Про це у відеозверненні заявив народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв.

За його словами, в Україні протягом останнього тижня неможливо купити маски і антисептики в аптеках, тому що їх просто немає в наявності. В Інтернеті вартість засобів індивідуального захисту підвищилася в 5-10 разів, і звичайний респіратор замість 40 гривень коштує близько 200.

Ар’єв підкреслив, що в цій ситуації влада виявляє цілковиту бездіяльність.

“Обіцянки Зеленського про те, що в аптеках ось-ось з’явиться все необхідне, вже тиждень залишаються обіцянками. Мало того, вчора в соціальних мережах з’явився сюжет одного з іспанських телеканалів про те, як Іспанія завозить з-за кордону маски та респіратори для своїх громадян. У цьому сюжеті чітко видно, що вантаж – це респіраторні маски українського виробництва BUK. Довезти товар до Іспанії – не більше тижня, отже це відбувається в той час, коли діє офіційна заборона на експорт засобів індивідуального захисту, а українські медпрацівники в більшості лікарень не мають достатньої кількості масок. Не кажучи вже про спецкостюми”, – зазначив нардеп.

Партія “Європейська Солідарність” вимагає від Служби безпеки України, Державної прикордонної служби та Кабінету Міністрів з’ясувати і повідомити, яким чином в Іспанії виявилися українські медичні маски, а також оприлюднити всі документи, що стосуються цього вантажу.

Вимагаємо у влади роз’яснення: чому українські респіраторні маски було експортовано в Іспанію? ‼️ «Європейська Солідарність» вимагає від влади виявити відповідальних за вивезення масок з України Вчора в соціальних мережах з’явився сюжет одного з іспанських телеканалів про те, як Іспанія завозить з-за кордону

маски та респіратори для своїх громадян. У цьому сюжеті чітко видно, що вантаж – це респіраторні маски українського виробництва BUK. Довезти товар до Іспанії – не більше тижня, отже це відбувається в той час, коли діє офіційна заборона на експорт засобів індивідуального захисту,

а українські медпрацівники в більшості лікарень не мають достатньої кількості масок. Не кажучи вже про спец костюми. Звертаємося до Служби безпеки України, Державної прикордонної служби і Кабінету міністрів з вимогою надати роз’яснення! Volodymyr Ariev Опубліковано Європейська Солідарність Субота, 21 березня 2020 р.

“Очевидно, що в будь якому випадку вивезення респіраторних масок є порушенням законодавства. І правоохоронці, і влада мають дати відповідь суспільству – хто нестиме відповідальність, фактично за контрабанду або за пряме порушення законодавчої заборони на вивезення масок. Протягом останнього тижня в мережі неодноразово були опубліковані фото і відео, які підтверджують факти вивезення масок, респіраторів і дезінфекторів за кордон. Але тут правоохоронні органи чомусь сліпі і глухи, вони не реагують на ці кричущі випадки очевидної корупції та й просто безвідповідальної байдужості до власних громадян. Все це виглядає як примітивна спроба нажитися на пандемії, яка тримає в страху весь світ. Але комусь біда, а комусь прибутки”, – підкреслив Ар’єв.

Раніше повідомлялося, що 22 березня до Києва прибуде з Китаю вантажний літак Іл-76 з експрес-тестами на коронавірус COVID-19 і масками.