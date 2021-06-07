Про це повідомляється на сайті політсили.

П’ятий президент України, лідер “ЄС” Петро Порошенко під час свого виступу на арт-заводі “Платформа” наголосив, що настав час думати про те, хто, коли і як зможе подолати наслідки урядування нинішньої влади й повернути країну до нормальності, реалізувати її потенціал на всі сто відсотків.

“Нам потрібен реальний рух вперед, який ми продемонстрували протягом 5 років нашої каденції. Наше з вами завдання – не тягнучи ковдру на себе, об’єднавшись з нашими партнерами по демократичному колу, сформувати потужну коаліцію опозиційних проєвропейських сил, яка поверне країні професійну владу, врятує Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, який будується на нашій програмі, на нашій стратегії, – чіткій, прогнозованій і передбачуваній”, – зазначає Порошенко.

Лідер політсили закликав партійців бути уважнішими до соціальних проблем українців. Він нагадав, що з 2015 по 2019 рік мінімальна заробітна плата зросла утричі, бюджети розвитку громад зросли в 9-15 разів, а нинішня влада навпаки забрала кошти у місцевого самоврядування.

Він підкреслив, що “ЄС” пропонує як мінімум трирічний мораторій на нові податки, за винятком податку на виведений капітал як драйвера для економічного зростання.

“Ми маємо ще одну пропозицію для малих та середніх підприємств – знизити ставку єдиного соціального внеску для тих компаній, у яких видатки на зарплату складають понад 50%”, – говорить Порошенко.

Учасників з’їзду привітав, зокрема, міський голова Києва Віталій Кличко.

“Сьогодні всі проєвропейські сили мають зробити все для незворотності України на європейському шляху розвитку. Бо майбутнє нашої держави у великій європейській родині. І український народ свій вибір зробив. Ми повинні бути сильними і наполегливими, щоб побудувати успішну, заможну і європейську Україну. Як би не було складно, наша держава не повинна втратити шанс на демократичне і вільне майбутнє. Вірте в себе. Вірте в Україну”, – сказав мер у відеозверненні.

Також слово взяв український поет, прозаїк, перекладач Юрій Андрухович.

“Діалог із владою в Україні – не така проста штука, і наша історія не багато таких періодів знала. Але він був і був дуже продуктивний. Це відбивалося і на тому загальному суспільному нерві, суспільному настрої, який формував волонтерський рух, добровольчі батальйони. Який також формував особливу культурно-мистецьку активність – виникнення нових фестивалів, загалом мистецьких проектів. Великий стрибок вгору і вперед у книго-видавничій справі, звичайно кінематограф. На сьогодні цього діалогу просто немає. Тому що влада в Україні його уникає. Вона виходить із тих навиків, якими володіє, а це навики телевізійного шоу-бізнесу. Взаємодія із владою. яка була можливою і навіть бажана в попередній політичній каденції, на сьогодні фактично зупинена. Але слід весь час бути напоготові, тому що серіал передбачає несподівані дуже ходи. Таким несподіваним ходом може бути щось таке, що ми прокинемося завтра в іншій країні. Тому засинати не можна, і весь час стежити, і бути напоготові”, – сказав він.

Крім того, листа до з’їзду надіслав і президент Європейської народної партії Дональд Туск. Він запевнив, що Євросоюз незмінно підтримує український народ у боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність і європейське майбутнє.

“Ви можете завжди розраховувати на підтримку ЄНП в цій складній боротьбі за наше спільне майбутнє. Я залишаюся твердо переконаним, що немає Європи без України”, – йдеться у привітанні Туска.