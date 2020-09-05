Народний депутат з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич заявив, що ніякої Тимчасової слідчої комісії по справі "вагнерівців" у парламенті створено не буде, бо ніякої спецоперації українських спецслужб із затримання російських найманців не було. Він фактично підтримав позицію, яку раніше висловлював Офіс Зеленського щодо зриву цієї спецоперації .

Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Сумніваюся, що мала місце доповідь, як і спецоперація. Як міністр з надзвичайних ситуацій я в кошмарному сні не уявляю, щоб хтось взяв на себе відповідальність, спровокувати, взяти в заручники пасажирів величезного іноземного судна з іноземним пасажирами заради того, щоб спробувати затримати 33 професіоналів-вбивць, які з будь-якого шматка заліза зроблять собі зброю і полетять куди захочуть. До Росії полетять, якщо треба. Тому завершення цієї операції – це повний абсурд. Це в принципі неможливо”, – заявив Шуфрич.

Він також додав, що слідчої комісії у Верховній Раді України щодо цієї ситуації створено не буде.

“Цієї слідчої комісії у Верховній Раді України не буде, тому що не було доповіді, не було спецоперації, це абсурд”, – заявив Шуфрич.

Нагадаємо, що раніше правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська було затримано 32 осіб, ще одного виявили та затримали на півдні країни. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

За інформацією джерел, ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора понад рік тому почали операцію з розшуку та затримання терористів. У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вишки у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

Група складалась з 33 осіб, серед них були 28 бойовиків, яких мали затримати. 9 з них були громадянами України, 11 значились у базі “Миротворця”.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, глава комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець. Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ, що призвело до провалу.

4 вересня народний депутат України від “Європейської солідарності” Володимир Ар’єв надав докази того, що Служба безпеки України проводила спецоперацію щодо бойовиків “Вагнера”, а людина з Офісу президента причетний до її зриву.