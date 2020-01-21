У політичній партії "Народний фронт" заявили, що виграли суд у телеканалу NewsOne.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Уточнюється, що представниками телеканалу був поданий позов проти екс-голови фракції “Народного фронту” в парламенті Максима Бурбака.

“”NewsOne “судився за пост Максима Бурбака в Фейсбуці, опублікований в 2018 році. У пості телеканал був названий “відвертим ретранслятором кремлівської пропаганди””, – йдеться в повідомленні партії.

В той же час наголошується, що телеканал NewsOne таким чином програв вже свій другий позов проти політичної партії “Народний фронт”.

Уточнюється, що в попередній раз канал вимагав спростувати слова зі спільної заяви парламентських фракцій “БПП” і “НФ”. Тоді позов був залишений судом без розгляду.