Про це повідомляє прес-служба партії.
Уточнюється, що представниками телеканалу був поданий позов проти екс-голови фракції “Народного фронту” в парламенті Максима Бурбака.
“”NewsOne “судився за пост Максима Бурбака в Фейсбуці, опублікований в 2018 році. У пості телеканал був названий “відвертим ретранслятором кремлівської пропаганди””, – йдеться в повідомленні партії.
В той же час наголошується, що телеканал NewsOne таким чином програв вже свій другий позов проти політичної партії “Народний фронт”.
Уточнюється, що в попередній раз канал вимагав спростувати слова зі спільної заяви парламентських фракцій “БПП” і “НФ”. Тоді позов був залишений судом без розгляду.
- У жовтні минулого року Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови № 2152, який передбачає розслідування зміни власників трьох телеканалів – NewsOne, “112”, ZIK.
- 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовився продовжувати ліцензію на цифрове мовлення каналу “112 Україна”.