"Європейська Солідарність" вимагає почати масове тестування українців на COVID-19, як це роблять у всьому світі.

Про це заявила медик-доброволець, народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Яна Зінкевич, повідомляє пресслужба партії.

Нардеп зазначила, що статистика за кількістю випадків коронавірусу в Україну, яку подає влада, є свідченням провалу тестування на COVID-19.

“У нашій державі провели трохи понад 6 тисяч тестів — це один з найнижчих у світі показників на душу населення. Навіть в сусідній 10-мільйонній Білорусі вже зробили 40 тисяч тестів, а в близькій за чисельністю населення Польщі — понад 85 тисяч”, – додала політик.

Нардеп вважає, що влада свідомо тестує незначна кількість українців, щоб статистика була низькою.

“Європейська Солідарність” вимагає почати масове тестування українців на COVID-19, як це роблять в цивілізованому світі — від США до Німеччини. Перш за все, ми потребуємо проводити регулярне тестування всіх лікарів і медперсоналу, які на передовій боротьби з коронавірусом і мають високі ризики зараження. Також наша команда вимагає провести масову перевірку військовослужбовців на фронті для запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед наших захисників”, – заявила народний депутат.